Il piccolo Comune dove il sindaco vince le elezioni 12 voti a 9 (Di lunedì 4 ottobre 2021) Succede a Morterone, in provincia di Lecco: a trionfare è stato Dario Pesenti, che con la lista Morterone Insieme ha sconfitto ''di misura'' il candidato del Partito Gay Lgbt+ Leggi su today (Di lunedì 4 ottobre 2021) Succede a Morterone, in provincia di Lecco: a trionfare è stato Dario Pesenti, che con la lista Morterone Insieme ha sconfitto ''di misura'' il candidato del Partito Gay Lgbt+

Advertising

StaserasolounTG : RT @AnciLiguria: #Amministrative2021 #piccolicomuni #Ballottaggio per #Rondanina, il più piccolo comune della #Liguria: 22 voti ciascuno pe… - ValliAntola : RT @AnciLiguria: #Amministrative2021 #piccolicomuni #Ballottaggio per #Rondanina, il più piccolo comune della #Liguria: 22 voti ciascuno pe… - miciobigio : RT @LucaGattuso: A Morterone (LC) il più piccolo Comune d'Italia ci sono già i risultati definitivi. Ha vinto Dario Pesenti di Morterone In… - G_IOVA_99 : RT @LucaGattuso: A Morterone (LC) il più piccolo Comune d'Italia ci sono già i risultati definitivi. Ha vinto Dario Pesenti di Morterone In… - Anto68308765 : RT @matteomacor: Non va al ballottaggio Milano e nella ridente Rondanina, 69 abitanti, il comune più piccolo della Liguria, ci sarà un seco… -