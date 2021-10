(Di lunedì 4 ottobre 2021) DCIM\100MEDIA\DJI 0041.JPG, appoggiato dalle liste Oltre le mura, Noi giovani con, Lista Martines continuiamo a crescere con, èdel Comune dicon 1.752 voti, pari al 62,13 per cento delle schede valide. Ha inoltre ottenuto voti: – Antonio Di Piazza (Liberi Antonio Di Piazza, Fratelli d’Italia-Alleanza Nazionale, Lega Salvini Premier), con il 37,87 per cento dei voti (1.068)

udine20 : Giuseppe Tellini è stato eletto sindaco di Palmanova - - panzaantonio61 : RT @messveneto: Palmanova sceglie il sindaco della continuità: è Giuseppe Tellini l’erede di Martines: È stato eletto con il 61% dei voti:… - regioneFVGit : #ElezioniFVG: Giuseppe Tellini, appoggiato dalle liste Oltre le mura, Noi giovani con Tellini, Lista Martines conti… - antopillosio : RT @messveneto: Palmanova sceglie il sindaco della continuità: è Giuseppe Tellini l’erede di Martines: È stato eletto con il 61% dei voti:… - messveneto : Palmanova sceglie il sindaco della continuità: è Giuseppe Tellini l’erede di Martines: È stato eletto con il 61% de… -

Polidori sindaco a Muggia, a Grado Claudio Kovatsch, a Palmanova. A Cordenons Andrea Delle Vedove forse evita il ballottaggio CreditsSono due in candidati Sindaco per Palmanova. Si tratta di Antonio di PIazza e. Da questa pagina sarà possibile seguire l'affluenza al voto e l'esito delle votazioni in tempo realeGiuseppe Tellini, appoggiato dalle liste Oltre le mura, Noi giovani con Tellini, Lista Martines continuiamo a crescere con Tellini, è stato eletto sindaco del Comune di Palmanova con 1.752 voti, pari ...PALMANOVA. Giuseppe “Bepi” Tellini, con oltre il 61% dei voti, è il nuovo sindaco di Palmanova. Nessuno scossone, dunque: la città stellata ha deciso per la continuità: Tellini raccoglierà infatti l’e ...