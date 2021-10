"Cori già dal pre partita": retroscena alla radio ufficiale (Di lunedì 4 ottobre 2021) Il Napoli è in cima alla classifica a punteggio pieno in virtù della vittoria contro la Fiorentina al Franchi. Un vergognoso episodio di razzismo ha però catalizzato l'attenzione dell'opinione pubblica. Sul finale di gara infatti i tifosi viola hanno infatti ululato e chiamato "scimmia" Koulibaly, Osimhen e Anguissa. Carmine Martino, radiocronista della radio ufficiale azzurra, Kiss Kiss Napoli, ha svelato un retroscena riguardante proprio il comportamento dei tifosi gigliati. I Cori, come riportato dal giornalista, sono iniziati ben prima del fischio d'inizio della gara. Di seguito le parole. "Già prima della partita avevano iniziato con Cori inneggianti il Vesuvio, ancor prima dell'apertura dello stadio. Durante il riscaldamento, quando il ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 4 ottobre 2021) Il Napoli è in cimaclassifica a punteggio pieno in virtù della vittoria contro la Fiorentina al Franchi. Un vergognoso episodio di razzismo ha però catalizzato l'attenzione dell'opinione pubblica. Sul finale di gara infatti i tifosi viola hanno infatti ululato e chiamato "scimmia" Koulibaly, Osimhen e Anguissa. Carmine Martino,cronista dellaazzurra, Kiss Kiss Napoli, ha svelato unriguardante proprio il comportamento dei tifosi gigliati. I, come riportato dal giornalista, sono iniziati ben prima del fischio d'inizio della gara. Di seguito le parole. "Già prima dellaavevano iniziato coninneggianti il Vesuvio, ancor prima dell'apertura dello stadio. Durante il riscaldamento, quando il ...

