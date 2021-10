Comunali a Roma | Michetti e Gualtieri al ballottaggio L’ex ministro | «Raggi e Calenda mi sostengano»

fattoquotidiano : Elezioni comunali Roma, “Ciao Virgì”: il tweet sfottò di Fratelli d’Italia a Virginia Raggi cancellato dopo le prim… - you_trend : A #Roma le proiezioni sulle comunali pubblicate dagli istituti non comprendono dati di sezione provenienti dal coll… - you_trend : Affluenza finale a #Roma (dato definitivo): 48,8% Affluenza finale comunali 2016 (voto su un solo giorno): 57,0% A… - Ansa_ER : Comunali: M5s giù nelle città,a Torino e Roma un terzo dei voti. A Milano-Bologna sotto 5%,cresce Napoli. In Calabr… - Naty88832250 : RT @ilmessaggeroit: Elezioni comunali, Meloni: «La partita è ancora aperta, soprattutto a Roma» -

Ultime Notizie dalla rete : Comunali Roma

E fa un 'fioretto': 'Basta polemiche personali', Gualtieri: 'Andiamo al ballottaggio, vinciamo noi' Elezioni, Conte: 'Ballottaggi, nessun accordo con la destra', affluenza ..., il voto alle liste APPROFONDIMENTI NELLA CAPITALE, Gualtieri: 'Andiamo al ballottaggio,... ELEZIONI Raggi: 'Unica a tenere testa a corazzate'Calenda: 'A destra o a sinistra? ...Ci rivolgeremo a tutte le romane e i romani per dare a Roma un governo all'altezza di una grande Capitale", ha aggiunto. "Roma può rinascere, avere un… Leggi ...Juve Stabia Palermo, campionato di serie C girone C. Calcio d'inizio alle ore 21 Ecco le formazioni JUVE STABIA (3-5-2): 35 Sarri; 24 Caldore, 6 Tonucci (cap.), 20 Troest; 27 Donati, 25 Altobelli, 16.