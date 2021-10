Clint Eastwood vince una causa da 6 milioni contro un'azienda colpevole di aver usato il suo nome (Di lunedì 4 ottobre 2021) Clint Eastwood ha vinto una causa da ben 6 milioni dollari contro un'azienda produttrice di CBD, colpevole di aver usato il suo nome e la sua immagine impropriamente. Clint Eastwood ha vinto una causa da 6,1 milioni di dollari dopo aver citato in giudizio un'azienda lituana che vende CBD, un estratto benefico dalla marijuana, per aver usato falsamente il suo nome e la sua immagine al fine di promuovere impropriamente i loro prodotti. Il giudice della California R. Gary Klausner ha emesso una sentenza in contumacia contro Mediatonas UAB dopo che il ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 4 ottobre 2021)ha vinto unada ben 6dollariun'produttrice di CBD,diil suoe la sua immagine impropriamente.ha vinto unada 6,1di dollari dopocitato in giudizio un'lituana che vende CBD, un estratto benefico dalla marijuana, perfalsamente il suoe la sua immagine al fine di promuovere impropriamente i loro prodotti. Il giudice della California R. Gary Klausner ha emesso una sentenza in contumaciaMediatonas UAB dopo che il ...

