Calciomercato Juventus | Witsel resta un nome caldo

(Di lunedì 4 ottobre 2021): l’indiscrezione sul centrocampista del Borussia Dortmund, seguito dai bianconeri Secondo quanto riportato da Tuttosport, nella lista centrocampisti, alla voce “alternative”, figura sempre ildi Axel. Il centrocampista del Borussia Dortmund è stato vicino alla Juve a fine agosto e, visto il contratto in scadenza a giugno, può tornare di moda in inverno o in estate, quando sarà svincolato. Intantocalcherà il prato dell’Allianz Stadium giovedì, sfidando la Francia con il suo Belgio in semifinale di Nations League. Non solo, perché per un giorno si allenerà con la sua Nazionale alla Continassa e per due notti dormirà al J Hotel, concludendo quel tour bianconero cominciato nel 2016, in cui fu davvero ad un passo dal vestire la maglia della ...

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Juventus

Cristiano Ronaldo © Getty ImagesPer seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime diISCRIVITI al canale YouTube! Pur senza Dybala e Morata, laè riuscita comunque a chiudere ...Commenta per primo Il campionato torna a fare spazio allama non ancora per vincere. La Juve è a 4 punti dalla zona Champions , a 10 dal Napoli, a 8 dal Milan , come prima di queste 3 vittorie. E' distante per punti e per gioco dalle prime due, meno ...Calciomercato Juventus, rinnovo in arrivo: si chiude a ottobre. Salta quindi il possibile colpo a parametro zero dei bianconeri ...Ecco le condizioni verso la Juventus del centrocampista classe 1999 Nicolò Zaniolo ha rimediato un Infortunio Zaniolo: no alla Nazionale. Le condizioni verso la Juve. Infortunio Zaniolo: no alla Nazio ...