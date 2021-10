Atalanta, partita pazza: tante insufficienze, a partire dal Gasp (Di lunedì 4 ottobre 2021) Alla fine il punteggio recita una sconfitta di misura ma questo 2-3 eventualmente aumenta maggiormente la rabbia agonistica per come è stata gestita una gara pazza. Otto giorni fa a San Siro fu pazza in senso positivo, in questa giornata pazza nell’accezione negativa del termine. pazza perché la Dea entra in campo di fatto in svantaggio in quanto il gol di Calabria arriva dopo soli 28 secondi. pazza perché gli uomini di Gasperini risalgono la china, non concretizzano quello che si presenta con Zapata, Malinovskyi e Zappacosta e con una sostituzione viene stravolto tutto. pazza perché anche uno come Remo Freuler, solitamente ligio e preciso, si addormenta consegnando un gol facile facile a Tonali che manda le squadre negli spogliatoi sul doppio vantaggio rossonero. Una ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 4 ottobre 2021) Alla fine il punteggio recita una sconfitta di misura ma questo 2-3 eventualmente aumenta maggiormente la rabbia agonistica per come è stata gestita una gara. Otto giorni fa a San Siro fuin senso positivo, in questa giornatanell’accezione negativa del termine.perché la Dea entra in campo di fatto in svantaggio in quanto il gol di Calabria arriva dopo soli 28 secondi.perché gli uomini dierini risalgono la china, non concretizzano quello che si presenta con Zapata, Malinovskyi e Zappacosta e con una sostituzione viene stravolto tutto.perché anche uno come Remo Freuler, solitamente ligio e preciso, si addormenta consegnando un gol facile facile a Tonali che manda le squadre negli spogliatoi sul doppio vantaggio rossonero. Una ...

acmilan : An amazing night at Atalanta: an almost perfect performance ?? Che partita, che Milan: prestazione quasi perfetta.… - acmilan : The match report from #AtalantaMilan is now available Read all about a really entertaining game ??????… - Gazzetta_it : Risultato finale, Atalanta-Milan 2-3 - Zanna_10 : RT @acmilan: An amazing night at Atalanta: an almost perfect performance ?? Che partita, che Milan: prestazione quasi perfetta. Grandi raga… - ErickLedd : RT @acmilan: An amazing night at Atalanta: an almost perfect performance ?? Che partita, che Milan: prestazione quasi perfetta. Grandi raga… -