Milly Carlucci interessata all'Eurovision Song Contest: la conduttrice si candida per prenderne il timone

Milly Carlucci potrebbe presto sbarcare al timone di uno degli appuntamenti musicali annuali per eccellenza: l'Eurovision Song Contest. Intervistata da Leggo, la conduttrice si sarebbe detta interessata a un'ipotetica conduzione dell'evento che, il prossimo anno, si svolgerà in Italia. Il toto-nomi è partito già da un po' e, alle papabili scelte, si aggiunge anche quella della Carlucci.

Eurovision Song Contest 2022 in Italia: grande attesa per l'evento

L'Eurovision Song Contest è sicuramente uno degli eventi televisivi più attesi del prossimo anno. Lo show musicale che riunisce numerosi cantanti internazionali è un evento mediatico che, in tutta Europa, rappresenta l'appuntamento ...

