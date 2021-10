Le pagelle del Perugia – Angella non fa respirare Lapadula, Kouan insidioso ma impreciso (Di domenica 3 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Il Perugia ferma il Benevento al Vigorito sullo zero a zero. Le pagelle dei biancorossi dopo la prestazione in terra sannita: Chichizola 6: Bene nelle uscite, attento su Insigne. Ma non è una serata da ‘straordinari’. Rosi 6: Limita Lapadula quando gravita dalle sue parti e non dà modo a Elia di rendersi pericoloso. Sostituito a inizio ripresa per problemi fisici. (1’st Curado 6: subito ammonito per un fallo su Elia, poi prende le misure). Angella 7: Il migliore del Perugia. Salva un gol già fatto su Moncini e non dà fiato a Lapadula dal primo al novantesimo. Zanandrea 6,5: Gioca con personalità e commette poche sbavature (25’st Sgarbi 6: dà ulteriore sostanza alla difesa e si comporta bene sul centrosinistra). Ferrarini 6,5: ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 3 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Ilferma il Benevento al Vigorito sullo zero a zero. Ledei biancorossi dopo la prestazione in terra sannita: Chichizola 6: Bene nelle uscite, attento su Insigne. Ma non è una serata da ‘straordinari’. Rosi 6: Limitaquando gravita dalle sue parti e non dà modo a Elia di rendersi pericoloso. Sostituito a inizio ripresa per problemi fisici. (1’st Curado 6: subito ammonito per un fallo su Elia, poi prende le misure).7: Il migliore del. Salva un gol già fatto su Moncini e non dà fiato adal primo al novantesimo. Zanandrea 6,5: Gioca con personalità e commette poche sbavature (25’st Sgarbi 6: dà ulteriore sostanza alla difesa e si comporta bene sul centrosinistra). Ferrarini 6,5: ...

Advertising

anteprima24 : ** Le #Pagelle del #Perugia - Angella non fa respirare Lapadula, Kouan insidioso ma ... ** - Frances13758250 : RT @acmilanmovement: [1/6] Serviva una prestazione del genere per rispondere a furto di martedì, in primis di Kessie che ha smentito coloro… - fantapiu3 : Le pagelle di #Atalanta - #Milan Un Super stende la Dea! Che voti per i rossoneri! #fantacalcio #campionato… - anteprima24 : ** Le #Pagelle del ##Benevento - Paleari il migliore, Foulon confuso ** - acmilanmovement : [1/6] Serviva una prestazione del genere per rispondere a furto di martedì, in primis di Kessie che ha smentito col… -