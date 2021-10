Giorgia Meloni, la rabbia e l’orgoglio: “Fanpage? Operazione a tavolino per farci perdere voti” (video) (Di domenica 3 ottobre 2021) “Per quanto si possa fingere di non vederlo, era tutto studiato. Scientificamente, a tavolino. A due giorni dalle elezioni. Non da Fanpage, ma da un intero circuito, o circo, se vogliamo”. Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia, con un video pubblicato sui social passa al contrattacco sulla vicenda legata al servizio di Fanpage trasmesso da Piazzapulita e relativo alla condotta di alcuni esponenti di Fdi nella campagna elettorale per le elezioni comunali di Milano. Meloni su Fanpage: “Tre anni di giornalismi per un’Operazione a tavolino” “Non sono una persona abituata a nascondersi, non voglio farlo neanche stavolta. Banalmente, perché non c’è niente di cui mi debba vergognare. Quello che penso è che, per quanto ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 3 ottobre 2021) “Per quanto si possa fingere di non vederlo, era tutto studiato. Scientificamente, a. A due giorni dalle elezioni. Non da, ma da un intero circuito, o circo, se vogliamo”., leader di Fratelli d’Italia, con unpubblicato sui social passa al contrattacco sulla vicenda legata al servizio ditrasmesso da Piazzapulita e relativo alla condotta di alcuni esponenti di Fdi nella campagna elettorale per le elezioni comunali di Milano.su: “Tre anni di giornalismi per un’” “Non sono una persona abituata a nascondersi, non voglio farlo neanche stavolta. Banalmente, perché non c’è niente di cui mi debba vergognare. Quello che penso è che, per quanto ...

