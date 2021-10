Advertising

viaggiareonthe1 : Ferrari Testarossa - Indimenticabili anni 80 - klp_luiz : RT @carpornbrazil: Ferrari Testarossa - HenrykMazur5 : RT @Bohemia27902190: Miss Ferrari Testarossa #art - Bohemia27902190 : Miss Ferrari Testarossa #art - aiaccinastorta : Ferrarììì par ci, FERRARÌ, par là... testarossà... ROSSÀ ?! Ohimè l'accentu ! i bastiacci s'assumigliani di più in… -

Ultime Notizie dalla rete : Ferrari Testarossa

Quattroruote

... avremo circa 30 macchine da lustrarsi gli occhi: F8 Tributo, 488 Pista,, California, ... Ormai parte integrante dei raduni di ScuderiaClub Alessandria sono i soci del Ducati Club ..."Una scelta non casuale", spiega Rocco Iannone , creative director. "Abbiamo saltato l'... accessori, motori dellae memorabilia che sfilano sotto binari di alluminio ispirati alle ...Nel febbraio del 1986 Quattroruote effettuò e pubblicò la prova su strada di questo gioiello di Maranello. Oggi, in occasione del restomod elaborato dalle Officine Fioravanti, riproponiamo quell'artic ...Il 1986 è stato inequivocabilmente un anno speciale per il nostro hobby di videogiocatori. Basti pensare che in pochi mesi debuttarono giochi fondamentali come The Legend of Zelda, Bubble Bobble e Met ...