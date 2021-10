Dopo Lucano la sinistra rifletta sulla Legge Severino, un mostro giuridico (Di domenica 3 ottobre 2021) D’accordo, 13 anni e due mesi di carcere sono una pena esorbitante. Ma resta il fatto che un sindaco non può e non deve violate le leggi dello Stato e il sindaco di Riace Mimmo Lucano l’ha fatto. L’ha fatto sistematicamente. Organizzava matrimoni di convenienza tra donne extracomunitarie e cittadini di Riace per aggirare la Legge sui rimpatri, rilasciava documenti di identità a immigrati extracomunitari privi del permesso di soggiorno, firmava false attestazioni che dichiaravano agibili abitazioni inagibili, disponeva contratti pubblici per la raccolta e il trasporto dei rifiuti senza gara d’appalto a beneficio di cooperative prive dei requisiti previsti. Nessun arricchimento personale, un evidente tornaconto politico elettorale. Mimmo Lucano agiva così perché questo gli suggeriva la propria coscienza. E ciò fa di lui un idealista. Ma ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 3 ottobre 2021) D’accordo, 13 anni e due mesi di carcere sono una pena esorbitante. Ma resta il fatto che un sindaco non può e non deve violate le leggi dello Stato e il sindaco di Riace Mimmol’ha fatto. L’ha fatto sistematicamente. Organizzava matrimoni di convenienza tra donne extracomunitarie e cittadini di Riace per aggirare lasui rimpatri, rilasciava documenti di identità a immigrati extracomunitari privi del permesso di soggiorno, firmava false attestazioni che dichiaravano agibili abitazioni inagibili, disponeva contratti pubblici per la raccolta e il trasporto dei rifiuti senza gara d’appalto a beneficio di cooperative prive dei requisiti previsti. Nessun arricchimento personale, un evidente tornaconto politico elettorale. Mimmoagiva così perché questo gli suggeriva la propria coscienza. E ciò fa di lui un idealista. Ma ...

Advertising

Tg3web : Dopo la pesante condanna a 13 anni e due mesi di reclusione, l'ex sindaco Mimmo Lucano torna nella sua Riace e si c… - matteosalvinimi : Ho chiesto da mesi incontro con Draghi e Lamorgese per bloccare traffico di esseri umani e sbarchi, e salvare vite.… - riotta : Matteo Salvini aveva con la sentenza #Lucano l'occasione d'oro per riposizionarsi dopo le accuse a #Morisi volando… - Luis91052594 : RT @matteosalvinimi: Ho chiesto da mesi incontro con Draghi e Lamorgese per bloccare traffico di esseri umani e sbarchi, e salvare vite. Ma… - Carmine13051963 : RT @matteosalvinimi: Ho chiesto da mesi incontro con Draghi e Lamorgese per bloccare traffico di esseri umani e sbarchi, e salvare vite. Ma… -