Daniel Craig riceverà la stella sulla Walk of Fame (Di domenica 3 ottobre 2021) Poco prima dell'uscita nordamericana di No Time To Die , è stato annunciato che l'attore principale Daniel Craig riceverà una stella sulla Hollywood Walk of Fame. La Hollywood Walk of Fame è senza dubbio una delle più grandi destinazioni turistiche di Los Angeles. No Time To Die è il 25° film di James Bond e L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Otto Farrant vuole interpretare un cattivo in James Bond Lashana Lynch nuovo 007 nel film Bond 25? Novità Ron Wood: uscita album solista e video biografia Carolina Crescentini dolce attesa: indiscrezioni Thor: Love and Thunder, il nuovo film targato Marvel Spider-Man in Marvel's Avengers arriverà ...

