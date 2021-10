Advertising

sportli26181512 : Ciro Ferrara si commuove: 'Il gesto di Mourinho non lo scorderò mai': L'opinione sta di Dazn rivela un aneddoto di… - RicSpada : ciro ferrara < massimo mauro eh ma Dazn è il futuro - topinomio : come ha detto ciro ferrara...il napoli vince in tutti i modi dominando e soffrendo questo fa la differenza - RiccardoMeloni4 : 'Quando sono stato esonerato dalla #Juventus, José era l'allenatore dell'#Inter ed è stata la prima persona a chiam… - Cosma74 : RT @Wazza_CN: Indovinello: chi parla peggio l’italiano tra Callejon, Mario Rui e Ciro Ferrara -

Ultime Notizie dalla rete : Ciro Ferrara

Corriere dello Sport

ROMA -non dimentica , e a distanza di tanti anni ha voluto ringraziare José Mourinho per la vicinanza. L'ex calciatore, ora opinionista di Dazn svela l'accaduto: "Quando venni esonerato dalla ...: Il giorno che venni esonerato dalla Juventus il mister allenava l'Inter è stata la prima persona che mi ha chiamato, non lo dimenticherò mai... Me lo ricordo, non faccio con tutti l'...ROMA - Ciro Ferrara non dimentica, e a distanza di tanti anni ha voluto ringraziare José Mourinho per la vicinanza. L'ex calciatore, ora opinionista di Dazn svela l'accaduto: "Quando venni esonerato d ...Le parole del tecnico giallorosso al termine del match La Roma batte 2-0 l’Empoli all’Olimpico e si rilancia dopo la sconfitta nel derby di 7 giorni fa. Pellegrini e Mkhitaryan decidono un match mai i ...