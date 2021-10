Choc in Francia, migliaia i preti pedofili in 70 anni. La verità in un'indagine indipendente (Di domenica 3 ottobre 2021) Choc in Francia, dove arrivano i numeri sui preti pedofili, i "predatori" che dal 1950 hanno imperversato indisturbati nell’ombra: sono stati fra 2.900 e 3.200 negli ultimi 70 di storia della Chiesa... Leggi su feedpress.me (Di domenica 3 ottobre 2021)in, dove arrivano i numeri sui, i "predatori" che dal 1950 hanno imperversato indisturbati nell’ombra: sono stati fra 2.900 e 3.200 negli ultimi 70 di storia della Chiesa...

Advertising

panettiereg25 : #pedofiliaChiesa Dossier choc in #Francia: più di 3mila preti e religiosi pedofili. Trema la Chiesa d'Oltralpe… - Carmela_oltre : RT @GazzettaDelSud: ?? FRANCIA SOTTO CHOC | I preti pedofili che dal 1950 hanno imperversato indisturbati nell’ombra: sono stati fra 2.900… - GazzettaDelSud : ?? FRANCIA SOTTO CHOC | I preti pedofili che dal 1950 hanno imperversato indisturbati nell’ombra: sono stati fra 2… - paolochiariello : #Juorno #choc in #Francia, troppi #preti #pedofili - juornoit : #Juorno #choc in #Francia, troppi #preti #pedofili -