Sassuolo-Inter | Dionisi | “Meritavamo di portare a casa punti”

Leggi su intermagazine

(Di sabato 2 ottobre 2021) Alessionel post partita di, match della settima giornata della Serie A 21/22 L’allenatore delAlessio, al termine del match perso per 2 a 1 contro l’, e valevole per la settima giornata della Serie A 21/22, ha raccontato le sue impressioni sul match del ‘Mapei Stadium’ ai microfoni di Sky Sport. Cosa vi lascia questa partita? “E’ un peccato per la prestazione fatta. Nondi perdere, non sono qui per parlare dell’arbitro e dell’. Sui gol presi siamo stati leggeri, davanti avevamo una squadra forte. Devo complimentarmi con la mia squadra, l’unico rammarico è non aver fatto il secondo gol. Peccato”. E’ scattato qualcosa di negativo in voi dopo l’episodio tra Handanovic e Defrel? “Nello ...