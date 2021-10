Sampdoria, i convocati di D’Aversa per l’Udinese (Di sabato 2 ottobre 2021) Di seguito i convocati di Roberto D’Aversa per la sfida di domani fra Sampdoria e Udinese. Il tecnico della Samp deve ancora fare a meno di Gabbiadini, Ihattaren, Verre e Vieira, che salteranno la gara contro i friulani. Portieri: Audero, Falcone, Ravaglia.Difensori: Augello, Bereszynski, Chabot, Colley, Depaoli, Dragusin, Ferrari, Murru, Yoshida.Centrocampisti: Askildsen, Candreva, Damsgaard, Ekdal, Thorsby, Trimboli, Silva.Attaccanti: Caputo, Ciervo, Quagliarella, Torregrossa. Foto: Twitter Sampdoria L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 2 ottobre 2021) Di seguito idi Robertoper la sfida di domani frae Udinese. Il tecnico della Samp deve ancora fare a meno di Gabbiadini, Ihattaren, Verre e Vieira, che salteranno la gara contro i friulani. Portieri: Audero, Falcone, Ravaglia.Difensori: Augello, Bereszynski, Chabot, Colley, Depaoli, Dragusin, Ferrari, Murru, Yoshida.Centrocampisti: Askildsen, Candreva, Damsgaard, Ekdal, Thorsby, Trimboli, Silva.Attaccanti: Caputo, Ciervo, Quagliarella, Torregrossa. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

CalcioNews24 : #Sampdoria, i calciatori a disposizione per l'#Udinese ?? - sportli26181512 : Convocati Sampdoria: fuori Ihattaren, Gabbiadini, Verre e Vieira: Di seguito i convocati di Roberto D'Aversa per la… - SampNews24 : #Convocati #Sampdoria per l’Udinese: #Ihattaren out, c’è #Audero - sampdoria : ?? | CONVOCATI #SerieATIM: sono ventitré i blucerchiati di #DAversa per #SampUdinese. - CalcioNews24 : #Udinese, i convocati di #Gotti per la #Sampdoria ?? -