Morti sul lavoro, 780 vittime da gennaio. Settembre il mese più nero (Di sabato 2 ottobre 2021) Un fenomeno fuori controllo tanto che il governo interviene: da lunedì pene più severe per chi non rispetta regole di sicurezza Leggi su tg.la7 (Di sabato 2 ottobre 2021) Un fenomeno fuori controllo tanto che il governo interviene: da lunedì pene più severe per chi non rispetta regole di sicurezza

