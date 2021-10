Il nuovo sindaco renderà Roma più bella che pria (Di sabato 2 ottobre 2021) – Domenica e lunedì si vota per eleggere un migliaio di amministrazioni comunali e il consiglio regionale della Calabria. A noi interessa il futuro di Roma, la nostra splendida città che da anni si è fatta la fama internazionale di capitale più sporca e più malridotta di tutto il pianeta. Qualche motivo per affermarlo c’è, i rifiuti che rimangono sulle strade senza essere raccolti per giorni, le strade ricamate da buche e avvallamenti che fanno la fortuna di ortopedici, fisioterapisti e, in qualche caso, di agenti di onoranze funebri, i trasporti pubblici poco puntuali, con bus e metro affollati come per attirare i virus a farvi baldoria. Negli ultimi anni la situazione appare aggravata, ma non dimentichiamo che i problemi sono antichi e non erano estranei ai predecessori della Raggi. Ma adesso si vota e tutti i problemi saranno risolti. Chiunque vinca, chiunque si ... Leggi su romadailynews (Di sabato 2 ottobre 2021) – Domenica e lunedì si vota per eleggere un migliaio di amministrazioni comunali e il consiglio regionale della Calabria. A noi interessa il futuro di, la nostra splendida città che da anni si è fatta la fama internazionale di capitale più sporca e più malridotta di tutto il pianeta. Qualche motivo per affermarlo c’è, i rifiuti che rimangono sulle strade senza essere raccolti per giorni, le strade ricamate da buche e avvallamenti che fanno la fortuna di ortopedici, fisioterapisti e, in qualche caso, di agenti di onoranze funebri, i trasporti pubblici poco puntuali, con bus e metro affollati come per attirare i virus a farvi baldoria. Negli ultimi anni la situazione appare aggravata, ma non dimentichiamo che i problemi sono antichi e non erano estranei ai predecessori della Raggi. Ma adesso si vota e tutti i problemi saranno risolti. Chiunque vinca, chiunque si ...

