Trappole cinesi I prestiti col trucco secondo la Bbc

(Di venerdì 1 ottobre 2021) Grande finanziatore globale o trappolone? Mai come oggi la reputazione della Cina è messa a dura prova. Come raccontato a più riprese da Formiche.net, i Paesi che hanno contrattocon il Dragone si sono ritrovati spesso e volentieri nei guai, ovvero con un debito doppio rispetto alla cifra originaria. E questo per colpa della natura a dir poco opaca di tali finanziamenti, intrisi di clausole a trabocchetto e vincoli molto stringenti in termini di trasparenza. Ora, anche la Bbc ha deciso di accendere un faro sull’immane flusso di denaro che dalla Cina ha invaso molte economie, spesso inserite nello scacchiere della Via della Seta, dedicando alla questione un editoriale, che parte da una domanda di fondo che è anche il titolo dell’editoriale stesso: China, big spender or loan shark? Ovvero, la Cina è solo un grande prestatore di denaro o qualcosa di più simile a ...

