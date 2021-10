Scontri Torino, due rinvii a giudizio per devastazione (Di venerdì 1 ottobre 2021) Sono stati rinviati a giudizio due dei giovani imputati per l'assalto ai negozi del centro storico di Torino che si verificò il 26 ottobre 2020 in occasione di una manifestazione di piazza contro le ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 1 ottobre 2021) Sono stati rinviati adue dei giovani imputati per l'assalto ai negozi del centro storico diche si verificò il 26 ottobre 2020 in occasione di una manifestazione di piazza contro le ...

Ultime Notizie dalla rete : Scontri Torino Scontri Torino, due rinvii a giudizio per devastazione Sono stati rinviati a giudizio due dei giovani imputati per l'assalto ai negozi del centro storico di Torino che si verificò il 26 ottobre 2020 in occasione di una manifestazione di piazza contro le misure del governo in materia di emergenza sanitaria. L'accusa è di devastazione e saccheggio. Il ...

