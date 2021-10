Nuovi pericoli di truffe con AirTag in modalità “Smarrito”: Una bella grana per Apple che corre ai ripari (Di venerdì 1 ottobre 2021) Lo hanno definito un bug da Buon Samaritano. Con gli AirTag, chiunque disponga di uno smartphone, può scansionare un tracker Smarrito per individuare le informazioni di contatto del proprietario. Bastano 30 dollari, d’altronde. Una porta aperta per hacker, le truffe, il phishing. Per questo Apple corre ai ripari. AirTag, il nuovo dispositivo di localizzazione del colosso di Cupertino (Adobe Stock)Il nuovo dispositivo di localizzazione del colosso di Cupertino, infatti, permette in pratica di scoprire, in maniera relativamente semplice, il numero di telefono del proprietario se l’AirTag viene impostato sulla modalità “Smarrito”. Secondo una nuova ricerca, confermata anche da krebsonsecurity “questa ... Leggi su computermagazine (Di venerdì 1 ottobre 2021) Lo hanno definito un bug da Buon Samaritano. Con gli, chiunque disponga di uno smartphone, può scansionare un trackerper individuare le informazioni di contatto del proprietario. Bastano 30 dollari, d’altronde. Una porta aperta per hacker, le, il phishing. Per questoai, il nuovo dispositivo di localizzazione del colosso di Cupertino (Adobe Stock)Il nuovo dispositivo di localizzazione del colosso di Cupertino, infatti, permette in pratica di scoprire, in maniera relativamente semplice, il numero di telefono del proprietario se l’viene impostato sulla”. Secondo una nuova ricerca, confermata anche da krebsonsecurity “questa ...

