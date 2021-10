Nuove regole per Youtube: bloccati tutti i contenuti No Vax (Di venerdì 1 ottobre 2021) Youtube ha deciso di introdurre Nuove regole. Per evitare la disinformazione, bloccherà e rimuoverà tutti i contenuti “No vax” che circolano in rete, non soltanto quelli sul Covid, ma anche quelli sulle altre vaccinazioni. Le Nuove regole di Youtube contro la disinformazione sui vaccini: Verranno bloccati tutti i contenuti no vax Youtube, la più grande piattaforma di streaming video del mondo, ha annunciato Nuove e più stringenti regole per limitare la disinformazione. Queste regole porteranno al blocco ed alla rimozione di tutti i contenuti “No Vax”. tutti quei video quindi ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 1 ottobre 2021)ha deciso di introdurre. Per evitare la disinformazione, bloccherà e rimuoverà“No vax” che circolano in rete, non soltanto quelli sul Covid, ma anche quelli sulle altre vaccinazioni. Ledicontro la disinformazione sui vaccini: Verrannono vax, la più grande piattaforma di streaming video del mondo, ha annunciatoe più stringentiper limitare la disinformazione. Questeporteranno al blocco ed alla rimozione di“No Vax”.quei video quindi ...

