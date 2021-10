Napoli, pusher 23enne in fuga raggiunto e arrestato dai Carabinieri (Di venerdì 1 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – I Carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli hanno arrestato, nel quartiere Soccavo della città, con l’accusa di detenzione di droga a fini di spaccio Luca Battista, del vicino quartiere di Pianura, un 23enne già noto alle forze dell’ordine. Battista è stato bloccato dai militari dopo un inseguimento a piedi scattato durante il controllo a una vettura, intorno all’una di oggi, in via dell’Epomeo. A scappare è il 23enne a piedi che durante la corsa getta un pacchetto di sigarette poi raccolto e sequestrato: all’interno del pacchetto di “bionde” i militari trovato undici grammi di cocaina già pronti per vendita. La perquisizione viene estesa presso l’abitazione di battista dove vengono rinvenuti e sequestrai altri 2 grammi di cocaina e una ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 1 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Idel nucleo radiomobile dihanno, nel quartiere Soccavo della città, con l’accusa di detenzione di droga a fini di spaccio Luca Battista, del vicino quartiere di Pianura, ungià noto alle forze dell’ordine. Battista è stato bloccato dai militari dopo un inseguimento a piedi scattato durante il controllo a una vettura, intorno all’una di oggi, in via dell’Epomeo. A scappare è ila piedi che durante la corsa getta un pacchetto di sigarette poi raccolto e sequestrato: all’interno del pacchetto di “bionde” i militari trovato undici grammi di cocaina già pronti per vendita. La perquisizione viene estesa presso l’abitazione di battista dove vengono rinvenuti e sequestrai altri 2 grammi di cocaina e una ...

