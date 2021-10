Mimmo Lucano condannato a 13 anni e 2 mesi, com’è stata calcolata la pena? (Di venerdì 1 ottobre 2021) L’accusa aveva chiesto 7 anni e 11 mesi, invece l’ex sindaco di Riace Mimmo Lucano è stato condannato a 13 anni e 2 mesi di reclusione. Proviamo a capire il perché della decisione del Tribunale presieduto dal giudice Fulvio Accurso. In attesa delle motivazioni, che saranno depositate tra 90 giorni e faranno chiarezza sulle decisioni del Tribunale, ad aiutare a formulare alcune ipotesi è il dispositivo di sentenza, insieme ai capi d’imputazione. Leggi su tg24.sky (Di venerdì 1 ottobre 2021) L’accusa aveva chiesto 7e 11, invece l’ex sindaco di Riaceè statoa 13e 2di reclusione. Proviamo a capire il perché della decisione del Tribunale presieduto dal giudice Fulvio Accurso. In attesa delle motivazioni, che saranno depositate tra 90 giorni e faranno chiarezza sulle decisioni del Tribunale, ad aiutare a formulare alcune ipotesi è il dispositivo di sentenza, insieme ai capi d’imputazione.

