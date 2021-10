Le liste Mastella lanciano l’allarme smartwatch | “Attenzione ai seggi”

(Di venerdì 1 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – “Ci giungono notizie preoccupanti, anche per l’incrementata ricorrenza, circa le intenzioni di alcuni candidati al Consiglio Comunale pronti, per conquistare preferenze, a pagare elettori chiedendo in cambio una controprova fotografica, sfruttando così le gravi difficoltà economiche oggi purtroppo molto diffuse”. Così in una nota stampa il sindaco di Benevento Clemente. In particolare, vista l’che oramai normalmente viene utilizzata neiper evitare che gli elettori possano portare con sé telefoni cellulari in grado di scattare istantanee, gli organizzatori di questo voto di scambio si sarebbero già dotati di appositi orologi capaci di scattare foto: strumenti forniti agli elettori prima del loro ingresso e riconsegnati una volta terminate le operazioni di voto per ...

