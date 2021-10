Enrico Varriale respinge le accuse di stalking: “Lei era gelosa” (Di venerdì 1 ottobre 2021) Ha fatto molto scalpore ieri la notizia della denuncia presentata dalla ex compagna di Enrico Varriale nei confronti del giornalista. La donna accusa l’ex vicedirettore di Rai Sport, di averle fatto del male, non solo violenza verbale ma anche violenza fisica. Nella denuncia ci sarebbero in allegato anche i certificati dell’ospedale, dove la donna sarebbe andata dopo la lite con il giornalista. Varriale si è subito difeso rimandando al mittente le accuse e smentendo tutto. Ha raccontato la sua versione dei fatti che non coinciderebbe quindi con quella della ex. Ha parlato di liti si, ma per motivi legati alla gelosia di lei. E ha anche raccontato da un altro punto di vista, le serate in cui sarebbero invece successe le cose che la donna racconta. Enrico Varriale risponde alle domande ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 1 ottobre 2021) Ha fatto molto scalpore ieri la notizia della denuncia presentata dalla ex compagna dinei confronti del giornalista. La donna accusa l’ex vicedirettore di Rai Sport, di averle fatto del male, non solo violenza verbale ma anche violenza fisica. Nella denuncia ci sarebbero in allegato anche i certificati dell’ospedale, dove la donna sarebbe andata dopo la lite con il giornalista.si è subito difeso rimandando al mittente lee smentendo tutto. Ha raccontato la sua versione dei fatti che non coinciderebbe quindi con quella della ex. Ha parlato di liti si, ma per motivi legati alla gelosia di lei. E ha anche raccontato da un altro punto di vista, le serate in cui sarebbero invece successe le cose che la donna racconta.risponde alle domande ...

