“Dicevano che era colpa nostra, non è così”: centinaia di donne stanno raccontando il loro stupro (Di venerdì 1 ottobre 2021) . Da qualche settimana la pagina Facebook ‘Abbatto i Muri’ ha lanciato sui social #tuttacolpamia, campagna che sta raccogliendo le storie di centinaia di donne molestate e stuprate. I racconti hanno una cosa in comune, il fatto di credere che sia la persona abusata a essere ‘colpevole’ di quanto accaduto. “Uno degli scopi di chi dice che è colpa tua è farti credere che sei sola. È un modo per controllarci, per metterci l’una contro l’altra e dire che se fai la brava a te non succederà mai. Ma non è così”. “Dopo un mese mi stuprò di nuovo. Finalmente trovo il coraggio di parlarne a mia sorella e alla mia migliore amica, le quali mi risposero con frasi come ‘se non lo hai lasciato subito probabilmente ti piaceva’, o ‘ah ma è il tuo fidanzato, quindi non è stupro”. La storia di Maria ... Leggi su limemagazine.eu (Di venerdì 1 ottobre 2021) . Da qualche settimana la pagina Facebook ‘Abbatto i Muri’ ha lanciato sui social #tuttamia, campagna che sta raccogliendo le storie didimolestate e stuprate. I racconti hanno una cosa in comune, il fatto di credere che sia la persona abusata a essere ‘colpevole’ di quanto accaduto. “Uno degli scopi di chi dice che ètua è farti credere che sei sola. È un modo per controllarci, per metterci l’una contro l’altra e dire che se fai la brava a te non succederà mai. Ma non è”. “Dopo un mese mi stuprò di nuovo. Finalmente trovo il coraggio di parlarne a mia sorella e alla mia migliore amica, le quali mi risposero con frasi come ‘se non lo hai lasciato subito probabilmente ti piaceva’, o ‘ah ma è il tuo fidanzato, quindi non è”. La storia di Maria ...

FBiasin : Io me li ricordo quelli che dicevano 'chi cazz è 'sto #Anguissa?', me li ricordo molto bene questi incompetenti. E… - giotim2 : RT @rodcostakiwi: I dottori che lo dicevano un anno e mezzo fà sono stati, nella migliore delle ipotesi, derisi, nella peggiore radiati. No… - GiuseppeA_7 : @giacomo1994_ Facevano un esempio simile in Spagna tempo fa. Dicevano un uomo parla con una donna tutta la sera poi… - louviis : mi è appena capitato davanti il profilo instagram di una (ex) bambina che veniva all’oratorio, i genitori dicevano… - Gioannen : @LGobbini @giacomo_lanzoni @jacopo_iacoboni Non sono un esperto e perciò non ci metto la mano sul fuoco, ma ricordo… -