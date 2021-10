(Di venerdì 1 ottobre 2021) Tempo di lettura: 3 minutilaimmersiva del complesso monumentale dia Port’Aurea, nei pressi dell’Arco di Traiano, nel cuorecittà di, uno dei poli delle rete musealeProvincia. «Ringrazio il PresidenteProvincia Antonio Di Maria per averci sostenuto e supportato in questo restyling. Abbiamo risistemato l’area esterna con lailluminazione e rifatta tutta la pannellistica informativa del sito, bilingue e in sintonia con laimmagine coordinatarete museale. La novità più stimolante è, tuttavia, quella che i tecnici definiscono l’...

Advertising

anteprima24 : ** ##Benevento, presentata la nuova installazione digitale della chiesa di Sant’Ilario ** - ilvaglio1 : 'Presentata la prima edizione della “International Autumn Week” #internationalautumnweek #giuseppeacocella… - AIVids : ???? #PRESENTATA L'APP “CLEMENTE MASTELLA”. PRIMO APPLICATIVO DI INTELLIGENZA ARTIFICIALE DEDICATO ALLA POLITICA - TV… -

Ultime Notizie dalla rete : Benevento presentata

anteprima24.it

la nuova installazione digitale immersiva del complesso monumentale di Sant'Ilario a Port'Aurea, a due passi dall'Arco di Traiano, nel cuore della città di. L'ambizioso scopo del ...... dopo i successi nella passata stagione delper quanto riguarda la eSerie A TIM - FIFA 21 ...kick - off annuale presso la Dacia Arena di Udine e proprio in quell'occasione è stata...Il Patrocinio è stato concesso ad un brano musicale inedito, che nasce con il proposito di valorizzare e promuovere la nostra città, e con l’intento di lasciare una traccia eterna e testimoniale a chi ...Tre piani (Three Floors) Regia: Nanni Moretti; soggetto: Nanni Moretti dal racconto Three Floors di Eshkol Nevo; sceneggiatura: Nanni Moretti, Federica Pontremoli e Valia Santella; fotografia: Michele ...