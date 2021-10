Barcellona, Roberto Martinez: “Nessun contatto con i blaugrana” (Di venerdì 1 ottobre 2021) “Non c’è assolutamente nulla, Nessun contatto“. Roberto Martinez, ct del Belgio, smentisce così in un’intervista a “Het Laatste Nieuws” le voci su un possibile approdo sulla panchina del Barcellona per il dopo-Koeman. C’è un grande rapporto con Jordi Cruijff, “ma alla base della nostra amicizia c’è la separazione fra la sfera privata e quella professionale. Non ho mai chiesto a Jordi quale fosse la mia situazione a Barcellona e non credo nemmeno che spetti a lui scegliere il possibile nuovo allenatore”. Ma il Ct del Belgio lascia una porta aperta ad un futurp prossimo in un club: “Mi piacerebbe che il Belgio fosse la prima squadra europea a qualificarsi, è questa la sfida dopo la Final Four di Nations League – ha aggiunto – Ma nel calcio non si sa mai cosa può succedere. Mi alzerò ogni ... Leggi su sportface (Di venerdì 1 ottobre 2021) “Non c’è assolutamente nulla,“., ct del Belgio, smentisce così in un’intervista a “Het Laatste Nieuws” le voci su un possibile approdo sulla panchina delper il dopo-Koeman. C’è un grande rapporto con Jordi Cruijff, “ma alla base della nostra amicizia c’è la separazione fra la sfera privata e quella professionale. Non ho mai chiesto a Jordi quale fosse la mia situazione ae non credo nemmeno che spetti a lui scegliere il possibile nuovo allenatore”. Ma il Ct del Belgio lascia una porta aperta ad un futurp prossimo in un club: “Mi piacerebbe che il Belgio fosse la prima squadra europea a qualificarsi, è questa la sfida dopo la Final Four di Nations League – ha aggiunto – Ma nel calcio non si sa mai cosa può succedere. Mi alzerò ogni ...

