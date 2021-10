Attenzione a come ricaricate la batteria del vostro smartphone (Di venerdì 1 ottobre 2021) Tutti abbiamo almeno uno smartphone e ci dobbiamo regolarmente ricordare che la sua batteria va ricaricata. Ma esistono alcuni comportamenti sbagliati che sarebbe meglio evitare Potremmo coniare il detto dimmi come ricarichi la batteria dello smartphone e ti dirò chi sei. Battute a parte, il cellulare va tenuto carico ma bisogna anche tenere presente alcune L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di venerdì 1 ottobre 2021) Tutti abbiamo almeno unoe ci dobbiamo regolarmente ricordare che la suava ricaricata. Ma esistono alcuni comportamenti sbagliati che sarebbe meglio evitare Potremmo coniare il detto dimmiricarichi ladelloe ti dirò chi sei. Battute a parte, il cellulare va tenuto carico ma bisogna anche tenere presente alcune L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

frabattistoni : Oggi ricorre la #giornatamondialedelcaffe, icona della nostra italianità, gesto rituale che ci accompagna durante l… - Frances47226166 : RT @Ste_Mazzu: Naturalmente sull'inchiesta di #FanPage sulla destra italiana i giornalisti ospiti focalizzano l'attenzione sui pagamenti in… - StefanoBegnoni : Comunque in attesa del molecolare, sono positivo al #Covid_19 e sono vaccinato, faccio sempre particolare attenzion… - diariaperti : in questo periodo è come se avessi preso una pausa dai dizi perchè non ho l'attenzione e la costanza giusta per ini… - eatyourveggiesz : RT @LukaNeziri: ? ATTENZIONE ? Sono qui per chiedere aiuto (gradito RT) Sto cercando su MILANO Se sentite di qualche posizione aperta in a… -