Alex Belli difende Soleil: “E’ caduta nel tranello, la stanno mettendo alla gogna” (Di venerdì 1 ottobre 2021) Alex Belli non ci sta e prende posizione nella casa del Grande Fratello VIP 6 anche perchè, tutta la discussione che si è creata ieri, è nata da un litigio tra lui e Samy. L’attore è convinto che siano mosse studiate a tavolino per avere modo di trovare spazio nella diretta e mette anche in guardia Soleil sull’atteggiamento degli altri concorrenti nei suoi confronti. Si schiera totalmente dalla sua parte e fa notare alla italo americana che è caduta nel tranello. Anche lui lo stava per fare, nella litigata con Samy ma per fortuna si è reso conto in tempo di quello che stava succedendo. Alex tra l’altro non ha gradito affatto l’atteggiamento del gruppo, che si è schierato tutto contro Soleil. “Io sono certo che la tua intenzione non era ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 1 ottobre 2021)non ci sta e prende posizione nella casa del Grande Fratello VIP 6 anche perchè, tutta la discussione che si è creata ieri, è nata da un litigio tra lui e Samy. L’attore è convinto che siano mosse studiate a tavolino per avere modo di trovare spazio nella diretta e mette anche in guardiasull’atteggiamento degli altri concorrenti nei suoi confronti. Si schiera totalmente dsua parte e fa notareitalo americana che ènel. Anche lui lo stava per fare, nella litigata con Samy ma per fortuna si è reso conto in tempo di quello che stava succedendo.tra l’altro non ha gradito affatto l’atteggiamento del gruppo, che si è schierato tutto contro. “Io sono certo che la tua intenzione non era ...

