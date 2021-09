Volley | Julia Ituma | gemma pura sulle orme di Paola Egonu | e potrebbero anche coesistere…

Leggi su oasport

(Di giovedì 30 settembre 2021) I numeri sono più o meno gli stessi, le caratteristiche sono piuttosto diverse.è la giocatrice copertina dell’argento iridato dell’Italia Under 18 e, per potenza e “violenza” degli attacchi, il paragone con la star azzurrache ha guidato l’Italia alla vittoria al recente Europeo in Serbia, potrebbestarci. A livello di paragoni ci si piò fermare lì perchè le due giocatrici hanno struttura fisica e caratteristiche tecniche talmente diverse che non è escluso che un giorno si possanovedere in campo una a fianco all’altra, con due ruoli diversi.è una attaccante che fa proprio della forza la sua caratteristica principale ma che sulla tecnica può e deve migliorare ancora tantissimo e sarebbe strano il ...