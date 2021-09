Traffico Roma del 30-09-2021 ore 19:30 (Di giovedì 30 settembre 2021) Luceverde Roma Devi trovarti in studio Tiziana Raimondi sul Raccordo Anulare coda in carreggiata esterna tra la Roma Fiumicino e La Romanina stessa situazione in carreggiata interna tra Cassia e Salaria proseguendo Nomentana Prenestina e da Appia Traffico e code sul tratto Urbano della A24 Roma-teramo dalla tangenziale est a via di Tor Cervara in direzione del raccordo anulare su via del Foro Italico tratto della tangenziale code dalla galleria Giovanni XXIII a via Salaria in direzione di San Giovanni è in carreggiata opposta sulla tangenziale altre cose da via Tiburtina a via Salaria in direzione dell’Olimpico è proprio allo stadio Olimpico alle 21 l’incontro Europa League Lazio Lokomotiv Mosca consuete modifiche alla circolazione in tutta l’area circostante l’impianto sportivo possibili ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 30 settembre 2021) LuceverdeDevi trovarti in studio Tiziana Raimondi sul Raccordo Anulare coda in carreggiata esterna tra laFiumicino e Lanina stessa situazione in carreggiata interna tra Cassia e Salaria proseguendo Nomentana Prenestina e da Appiae code sul tratto Urbano della A24-teramo dalla tangenziale est a via di Tor Cervara in direzione del raccordo anulare su via del Foro Italico tratto della tangenziale code dalla galleria Giovanni XXIII a via Salaria in direzione di San Giovanni è in carreggiata opposta sulla tangenziale altre cose da via Tiburtina a via Salaria in direzione dell’Olimpico è proprio allo stadio Olimpico alle 21 l’incontro Europa League Lazio Lokomotiv Mosca consuete modifiche alla circolazione in tutta l’area circostante l’impianto sportivo possibili ...

