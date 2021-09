Totti, Ilary Blasi e Isabel in gita a Disneyland Paris (Di giovedì 30 settembre 2021) A 5 anni, Isabel Totti è una bimba coccolatissima e molto felice. Con orecchiette tonde e fiocco rosso a pois da Minnie, la figlia minore di Ilary Blasi e Francesco Totti si sta godendo in compagnia dei genitori e di alcuni amici di famiglia una vacanza di inizio autunno a Parigi. E, ciliegina sulla torta, mamma Ilary e papà Francesco l’hanno portata in visita a Disneyland Paris, praticamente il paradiso per qualsiasi bambino sulla faccia della terra. Leggi su vanityfair (Di giovedì 30 settembre 2021) A 5 anni, Isabel Totti è una bimba coccolatissima e molto felice. Con orecchiette tonde e fiocco rosso a pois da Minnie, la figlia minore di Ilary Blasi e Francesco Totti si sta godendo in compagnia dei genitori e di alcuni amici di famiglia una vacanza di inizio autunno a Parigi. E, ciliegina sulla torta, mamma Ilary e papà Francesco l’hanno portata in visita a Disneyland Paris, praticamente il paradiso per qualsiasi bambino sulla faccia della terra.

