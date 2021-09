Torino-Juventus | scelta la squadra arbitrale per il Derby della Mole

(Di giovedì 30 settembre 2021) Lo storico per il dominio cittadino si sta avvicinando, e i tifosi dinon vedono l’ora di vedere chi l’avrà vinta quest’anno. Sabato 2 Ottobre allo Stadio Olimpico Grandesi scontreranno i bianconeri e i granata si scontreranno per la settima giornata di campionata. La data è vicina e dunque stamattina è stata designata la. Ilverrà diretta da Paolo Valeri che verrà coadiuvato da Giallatini e Galletto come guardalinee, Baroni come quarto uomo, Di Paolo alla VAR e Carbone all’AVAR. Di seguito il comunicato ufficiale del sito dell’AIA: “Si rendono noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R. e degli A.V.A.R. che dirigeranno le gare valide per la 7ª giornata ...

Didier Deschamps ha annunciato la lista dei 23 per la Final Four di Nations League , con i Bleus attesi giovedì prossimo all' Allianz Stadium didalla semifinale col Belgio. " Sono felice, vedrò tante persone che ho conosciuto e che sono ancora alla Juve - le parole in conferenza stampa del ct della Francia - Considero quel club la mia ...I granata, sotto la guida di Juric, hanno trovato compattezza e solidità ...La partita Torino - Juventus del 2 ottobre 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con commento in tempo reale, dove vedere il match valido per la settima giornata di Serie A ...Tanti cambi in vista per Massimiliano Allegri in vista del derby tra la sua Juventus e il Torino: possibilità per Kulusevski nel tridente ...