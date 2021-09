Terrorismo | Parigi intitola giardino a Samuel Paty

(Di giovedì 30 settembre 2021) Undiverràto a, l'insegnante decapitato lo scorso anno da un terrorista islamico dopo aver mostrato in classe delle caricature di Maometto. Le nuove targhe del ...

Advertising

f_marone : Terrorismo, la Corte di Appello di Parigi ha richiesto un supplemento di informazioni alle autorità italiane sull'e… -

Ultime Notizie dalla rete : Terrorismo Parigi

La Nuova Sardegna

... nel raccoglimento" alla presenza dei genitori e delle sorelle di Paty, che hanno dato il loro accordo al progetto, ha riferito alla France Presse Laurence Patrice, assessora diincaricata ...Inoltre, a detta del funzionario russo, le forze speciali di"hanno fallito" nella lotta al, poiché i militanti sono ancora attivi nel territorio Africano. Lavrov ha anche chiarito ...(ANSA) - PARIGI, 30 SET - Un giardino di Parigi verrà intitolato a Samuel Paty, l'insegnante decapitato lo scorso anno da un terrorista islamico dopo aver mostrato in classe delle caricature di Maomet ...Oggi l'udienza alla Corte di Appello di Parigi sulla vicenda degli ex dieci terroristi italiani arrestati in Francia. L'Italia dovrà fornire ...