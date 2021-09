Spalletti | “In 10 abbiamo fatto bene | ma pensavo di poterla pareggiare”

Advertising

sscnapoli : ?? #Spalletti “In Russia tengono molto al confronto europeo. Abbiamo davanti una squadra che darà tutto per fare ben… - CalcioNapoli24 : - FnsSarriano : RT @Napoli_Report: #Spalletti a @SkySport: “Coperta corta per il terzino sinistro? È un discorso che avevamo già affrontato precedentemente… - LuiAie : RT @Napoli_Report: #Spalletti a @SkySport: “Coperta corta per il terzino sinistro? È un discorso che avevamo già affrontato precedentemente… - fiore_1926 : RT @CalcioNapoli24: -

Ultime Notizie dalla rete : Spalletti abbiamo

nel post partita commenta così il primo ko della stagione: "Alla fine sono andato a ...sofferto un po'. Loro ci hanno creato superiorità numerica in area e hanno segnato il 2 - 1. ...C'è chi scrive: 'Visto che la partita non era abbastanza nervosa,butta dentro Victor che ... Qualcuno sentenzia in modo più oggettivo: 'L'espulsione non deve essere una scusante,...A breve il commento al match in conferenza stampa di Luciano Spalletti. Sullo sviluppo della gara "Abbiamo iniziato bene, potevamo fare il 2-0 ma non siamo riusciti a concretizzare. Poi c'è stato ...Luciano Spalletti analizza ai microfoni di Sky Sport la sconfitta per 2-3 del suo Napoli contro lo Spartak Mosca in Europa League.