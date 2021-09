Pessano con Bornago | rissa a sprangate in strada | morto 22enne | grave un ragazzo di 16 anni

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Pessano con

Un ragazzo di 21 anni è morto nella notte all'ospedale di Monza dopo essere stato accoltellato durante un rissa tra giovani scoppiata aBornago (Milano) in via Monte Grappa. La ricostruzione dei fatti Poco prima della mezzanotte sul posto sono intervenuti i carabinieri e il personale del 118: in strada hanno trovato un ...Un 22enne è morto la notte scorsa aBornago (Milano) dopo essere stato accoltellato in strada. I fatti sono avvenuti in via Monte Grappa, dove i carabinieri e personale 118 sono intervenuti per una rissa consumata in strada ...Un ragazzo di 22 anni è morto questa notte a seguito delle ferite riportate in una rissa avvenuta per strada tra diversi giovani a Pessano con Bornago, a Milano. Lo rendono noto i carabinieri, interve ...Un ragazzo di 22 anni è morto e un altro di 16 è rimasto gravemente ferito in un rissa tra giovanissimi a Pessano con Bornago.