Oroscopo Ottobre | Pesci

Leggi su lifeandpeople

(Di giovedì 30 settembre 2021) Life&People.it 2o febbraio – 20 marzo “Non c’è il cattivo tempo, ci sono solo vestiti sbagliati”. La sottile ironia di questo proverbio tedesco calza a pennello con la situazione che stai vivendo. Lamentarsi perché le cose – intorno a te – non si muovono come vorresti non risolverà i problemi che ti stanno assillando: ci sono situazioni su cui, in questo momento, non puoi intervenire a gamba tesa ma che puoi affrontare cambiando atteggiamento e adeguandoti alle circostanze. Seppellisci i brutti ricordi e prendi le distanze dalle persone che (volontariamente o meno) feriscono i tuoi sentimenti. L'articolo proviene da Life&People Magazine. was first posted on Settembre 30, 2021 at 9:25 am.©2019 "Life&People Magazine". Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright ...