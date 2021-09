Mimmo Lucano, Salvini all’attacco: «La sinistra va a caccia di omosessuali nella Lega, poi candida i condannati» (Di giovedì 30 settembre 2021) La sentenza di primo grado inflitta a Mimmo Lucano, ex sindaco di Riace, il comune calabrese per lungo tempo considerato un modello per l’integrazione dei migranti, ha suscitato diverse reazioni politiche. Se i rappresentanti del centrosinistra esprimono «vicinanza e solidarietà» nei confronti di Lucano – queste sono le parole usate da Enrico letta -, dagli avversari dell’altro lato dell’arco parlamentare arrivano le accuse più dure. Tra tutti, Matteo Salvini, alle prese con la vicenda del suo spin doctor Luca Morisi: «Altro che dare la caccia agli omosessuali nella Lega, la sinistra in Calabria candida condannati a 13 anni di carcere!». September 30, 2021 ... Leggi su open.online (Di giovedì 30 settembre 2021) La sentenza di primo grado inflitta a, ex sindaco di Riace, il comune calabrese per lungo tempo considerato un modello per l’integrazione dei migranti, ha suscitato diverse reazioni politiche. Se i rappresentanti del centroesprimono «vicinanza e solidarietà» nei confronti di– queste sono le parole usate da Enrico letta -, dagli avversari dell’altro lato dell’arco parlamentare arrivano le accuse più dure. Tra tutti, Matteo, alle prese con la vicenda del suo spin doctor Luca Morisi: «Altro che dare laagli, lain Calabriaa 13 anni di carcere!». September 30, 2021 ...

