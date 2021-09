Milan, oggi controlli a Villa Stuart per Florenzi: le ultime (Di giovedì 30 settembre 2021) controlli a Villa Stuart oggi per Alessandro Florenzi dopo i problemi al ginocchio Alessandro Florenzi rischia di fermarsi un mese: si sottoporrà oggi a un consulto specialistico a Villa Stuart, a Roma, per stabilire la natura e l’entità del dolore al ginocchio sinistro: problema che lo aveva costretto a saltare la trasferta di La Spezia. Contro l’Atletico aveva stretto i denti per cercare di essere utile alla squadra. Ora il dolore non può più essere ignorato e le alternative sono due: un periodo di riposo o un intervento in artroscopia. Nel primo caso potrebbe tornare dopo la sosta (salterà la Nazionale), nel secondo avere bisogno di almeno un mese. Lo riporta l’edizione de La Gazzetta dello Sport. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 30 settembre 2021)per Alessandrodopo i problemi al ginocchio Alessandrorischia di fermarsi un mese: si sottoporràa un consulto specialistico a, a Roma, per stabilire la natura e l’entità del dolore al ginocchio sinistro: problema che lo aveva costretto a saltare la trasferta di La Spezia. Contro l’Atletico aveva stretto i denti per cercare di essere utile alla squadra. Ora il dolore non può più essere ignorato e le alternative sono due: un periodo di riposo o un intervento in artroscopia. Nel primo caso potrebbe tornare dopo la sosta (salterà la Nazionale), nel secondo avere bisogno di almeno un mese. Lo riporta l’edizione de La Gazzetta dello Sport. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL ...

Inter, perdite da oltre 200 milioni - Effetti shock sul calciomercato Il Cda oggi annuncerà perdite superiori ai 200 milioni per il 2020 - 2021: ecco i possibili effetti sul ... con il Milan beffato da Cakir e l'Inter fermato da De Zerbi. Il cammino europeo dei nerazzurri ...

Milan, oggi giornata di riposo. Ripresa in vista dell'Atalanta fissata per domani Milan News Risultati Champions League: le situazione attuali nei vari gironi Le due milanesi (Inter e Milan) sono nei bassifondi dei gironi con i nerazzurri che hanno conquistato un solo punto ed i rossoneri che sono ancora a secco. Sorride la Juventus, a punteggio pieno e ...

Errori arbitrali durante Milan-Atletico Madrid: ecco cosa rischia Cakir Nonostante siano passati quasi due giorni, in casa Milan c'è ancora rammarico per la sconfitta contro l'Atletico Madrid. Partita sontuosa, quella dei ...

