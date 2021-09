Michetti | grandi opportunità con Expo e Giubileo

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 30 settembre 2021) Roma – “Roma è una città dieventi, ogni piazza potrebbe ospitare un evento. C’è bisogno di pianificazione, programmazione. C’è bisogno di infrastrutture per la mobilità, per il digitale, per creare una rete di accoglienza che sia efficiente.” “C’è bisogno di una città che sia decorosa, sicura, dove l’igiene urbana funzioni e funzionino i trasporti. Giublieo 2025 ed2030 sonooccasioni. Noi abbiamo mancato le Olimpiadi. Le Olimpiadi del 1960 furono una grande occasione di rilancio per Roma e furono l’affermazione dell’immagine straordinaria che la città offre”. Lo ha detto Enrico, intervistato questa mattina nella trasmissione “Studio 24” di Rai News 24. “Cinque giorni dell’inizio delle Olimpiadi del ’60, fu inaugurato l’Aeroporto ‘Leonardo Da Vinci’. Roma non aveva un aeroporto ...