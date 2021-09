Maurizio Mannoni | chi è la moglie Laura Perego e i figli Marta | Margherita e Michele

(Di giovedì 30 settembre 2021)è un giornalista italiano, volto noto del Tg3. Nato a La Spezia il 13 aprile 1957, èo del giornalista Ugo, e lavora appunto da molti anni al Tg3 della Rai. E’ stato lanciato da Sandro Curzi dopo un’esperienza presso Video Uno, all’epoca emittente televisiva del Partito Comunista Italiano. Ha curato diversi programmi di informazione e di approfondimento giornalistico come Ultimo minuto, Primo piano, Un giorno per sempre, Tg3, sempre su Rai Tre; poi Gt Ragazzi (al lunedì come commentatore delle partite di serie A), di Rai 3. Attualmente conduce Tg3 Linea Notte, in onda dal lunedì al venerdì in terza serata. Per quanto riguarda la vita privata,è sposato con, giornalista parlamentare del Tg ...

Vita privata di Maurizio Mannoni: quanti anni ha, quanto è alto e quanto pesa. Chi è la moglie giornalista, figli, dov'è nato ...