Masini | ultima speranza con Calenda | domani a Piazza del Popolo

(Di giovedì 30 settembre 2021) Roma – “Roma e’ una citta’ complicata. L’ho ‘respirata e subita’ sulla mia pelle, in particolare nei periodi in cui ho avuto l’opportunita’ di amministrarla. Il declino appare ora inarrestabile e spesso ho pensato che solo un lungo commissariamento avrebbe potuto farla uscire da questo tunnel che appare infinito.” “Lo pensavo perché la politica, almeno come l’abbiamo vissuta a Roma in questi ultimi anni, sembrava non avesse gli anticorpi necessari per affrontare una situazione davvero grave, in maniera seria e profonda. La candidatura di Carlocredo lasci ancora unaper rimettere in carreggiata la citta’”. Lo scrive su Facebook Paolo. “L’ ho seguito attentamente in questi mesi. Ho visto gente intorno a lui giovane e preparata con la mente scevra da sovrastrutture e focalizzata sui problemi concreti”, prosegue ...