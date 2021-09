Marsiglia-Galatasaray, caos sugli spalti e gara interrotta per 10? (Di giovedì 30 settembre 2021) Allo stadio Vélodrome è incorso Marsiglia-Galatasaray, gara valida per la seconda giornata della fase a gironi di Europa League. Durante il primo tempo della sfida la gara è stata interrotta per 10? a causa di tafferugli sugli spalti, con i tifosi di entrambe le squadre che si sono lanciati fumogeni e petardi. Il primo tempo, per la cronaca, è finito sullo 0-0 dopo ben 8 minuti di recupero. Foto: Instagram Marsiglia L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 30 settembre 2021) Allo stadio Vélodrome è incorsovalida per la seconda giornata della fase a gironi di Europa League. Durante il primo tempo della sfida laè stataper 10? a causa di tafferugli, con i tifosi di entrambe le squadre che si sono lanciati fumogeni e petardi. Il primo tempo, per la cronaca, è finito sullo 0-0 dopo ben 8 minuti di recupero. Foto: InstagramL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

