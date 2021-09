LIVE Sinner-Gerasimov 6-2 6-5 | ATP Sofia 2021 in DIRETTA | controbreak dell’azzurro che si assicura di disputare il tie-break!

(Di giovedì 30 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA6-5SIDIIL TIE-40-15 Ottima risposta di. 40-0 Ace del classe 2001. 30-0 Servizio e diritto. 15-0 Prima vincente di. 5-5 SI SALVA!!!! ALTRO BREAK E PARITA’ NEL SECONDO SETA 15-40 Ace pr. 0-40 TRE CHANCE DI BREAK0-30 Risposta profonda e chiusura a rete di. 0-15 Risposta velenosa di diritto del tennista azzurro. 4-5 BREAK! IL BIELORUSSO SERVE PER IL SECONDO SET 30-40 Prima esterna di. 15-40 DUE PALLE BREAK PERICOLOSE PER. 15-30 Altro vincente di ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Sinner

..." qui è possibile acquistarlo - > e comprende i due abbonamenti Xbox Game Pass oltre a Xbox...Secret Neighbor Second Extinction Shadow Warrior 2 Slay the Spire Signs of Sojourner...Jannikoggi se la vede con Egor Gerasimov al secondo turno dell' Atp 250 di Sofia 2021 , evento di ... SEGUI ILDELLA PARTITA IL TABELLONE IL MONTEPREMI La sfida si svolgerà nella giornata ...Tennis, ATP Sofia 2021: l’esordio di Sinner. Dopo la vittoria dello scorso anno, quest’anno proverà a difendere il titolo: oggi, giovedì 30 settembre 2021, il debutto di Jan ...Il live e la diretta testuale della sfida tra Jannik Sinner ed Egor Gerasimov, valevole per il secondo turno dell'Atp 250 di Sofia 2021. Aggiornamenti in tempo reale ...