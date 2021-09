Juve Stabia corsara a Latina: decisivo un colpo di testa di Evacuo (Di giovedì 30 settembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSesto risultato utile consecutivo per la Juve Stabia, ancora imbattuta nel girone C di Serie C. Ed è un risultato utile dolcissimo per gli uomini di Novellino, che si sono sbarazzati del Latina nel turno infrasettimanale giocato in trasferta in terra laziale. Un successo da non sottovalutare quello delle vespe, perché nel primo tempo i gialloblu hanno dovuto reagire all’episodio negativo del rigore sbagliato da Felice Evacuo in seguito all’atterramento di Schiavi in area di rigore. L’attaccante si è fatto però subito perdonare nel finale di primo tempo battendo Cardinali con un colpo di testa su assist di Altobelli. La Juve Stabia raggiunge quota dieci punti e resta in piena zona play off. Lunedì l’importante match con ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 30 settembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSesto risultato utile consecutivo per la, ancora imbattuta nel girone C di Serie C. Ed è un risultato utile dolcissimo per gli uomini di Novellino, che si sono sbarazzati delnel turno infrasettimanale giocato in trasferta in terra laziale. Un successo da non sottovalutare quello delle vespe, perché nel primo tempo i gialloblu hanno dovuto reagire all’episodio negativo del rigore sbagliato da Felicein seguito all’atterramento di Schiavi in area di rigore. L’attaccante si è fatto però subito perdonare nel finale di primo tempo battendo Cardinali con undisu assist di Altobelli. Laraggiunge quota dieci punti e resta in piena zona play off. Lunedì l’importante match con ...

Advertising

anteprima24 : ** Juve Stabia corsara a #Latina: decisivo un colpo di testa di #Evacuo ** - ILOVEPACALCIO : Corriere dello Sport: 'Lunedì c'è Juve Stabia-Palermo. Il programma e la classifica aggiornata in serie C' - Ilovep… - LuigiCalligari : Ahimè, un brutto Latina perde in casa contro la Juve Stabia. Decide un gol di Evacuo #Latina #LatinaCalcio #SerieC… - Lunanotizie : ?? Il Latina Calcio sconfitta in casa dalla Juve Stabia ?? Leggi qui - StabiaChannel : #JuveStabia #Latina - Juve Stabia 0-1 - Il mago Walter trasforma le vespe. «Mi piace questa formula, con me si gioc… -