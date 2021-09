Gol lampo per Elmas | il macedone batte un record

Leggi su spazionapoli

(Di giovedì 30 settembre 2021) Il Napoli sta sfidando lo Spartak Mosca per la gara che vale la seconda giornata del Gruppo C di Europa League. Gli azzurri sono passati in vantaggio dopo soli 12 secondi grazie alla rete di Elif. GolSpartak Grazie a questa rete,un nuovo: il gol del, secondo Sky, è arrivato dopo 12.92 secondi e diventa il più veloce di una squadra italiana in Europa League.è stato più veloce di Keita Baldé che con la maglia della Lazio, nella stagione 2013/2014, aveva segnato contro il Ludogorets dopo soli 16.88 secondi. Il gol disale anche sul podio assoluto: è il secondo più veloce dell'Europa League dopo Jan Sýkora che segnò dopo 10.69 secondi in un Qarabag-Liberec del 2016. #Napoli ...