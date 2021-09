Disco Elysium – la Final Cut in arrivo su Nintendo Switch e Xbox (Di giovedì 30 settembre 2021) Rilasciato nell’autunno del 2019, Disco Elysium ottenne subito valutazioni estremamente positive; tanto da renderlo uno dei giochi più premiati di quell’anno. Si trattava di un innovativo gioco di ruolo open world realizzato e pubblicato da ZA/UM. Uscito inizialmente su piattaforma Windows (15 ottobre 2019), arrivò in seguito sui sistemi Apple (27 aprile 2020). Il 30 marzo del 2021 la software house inglese ripropose poi il titolo in una versione più completa, chiamata The Final Cut, ampliando il suo pubblico attraverso la pubblicazione su Stadia, Playstation 4 e PlayStation 5. Per la gioia di chi scegliendo la propria console ha “parteggiato” per Nintendo o Microsoft, il 12 Ottobre 2021 la Final Cut di Disco Elysium sbarcherà Finalmente anche su ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 30 settembre 2021) Rilasciato nell’autunno del 2019,ottenne subito valutazioni estremamente positive; tanto da renderlo uno dei giochi più premiati di quell’anno. Si trattava di un innovativo gioco di ruolo open world realizzato e pubblicato da ZA/UM. Uscito inizialmente su piattaforma Windows (15 ottobre 2019), arrivò in seguito sui sistemi Apple (27 aprile 2020). Il 30 marzo del 2021 la software house inglese ripropose poi il titolo in una versione più completa, chiamata TheCut, ampliando il suo pubblico attraverso la pubblicazione su Stadia, Playstation 4 e PlayStation 5. Per la gioia di chi scegliendo la propria console ha “parteggiato” pero Microsoft, il 12 Ottobre 2021 laCut disbarcheràmente anche su ...

